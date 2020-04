- Ramadan und Corona: Moscheen vor dem Bankrott

Am Donnerstag beginnt der muslimische Fastenmonat Ramadan. Auch hier hinterlässt die Corona-Krise ihre Spuren. Viele Moscheen ständen mittlerweile vor dem Bankrott, sagt Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland.

Der Ramadan sieht für viele Muslime in diesem Jahr ganz anders aus als sonst. Sie müssten in diesem Jahr auf viel verzichten, sagt Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland. Insbesondere der traditionelle Abend mit dem Fastenbrechen – das Iftar – aber auch das Nachtgebet und die Besuche in der Moschee könnten in diesem Ramadan nicht so stattfinden, wie es die Fastenden normalerweise gewohnt sind.

"Für uns ist das Allerwichtigste, dass wir die Verbreitung des Virus eindämmen – das ist für uns Bürgerpflicht, aber gleichsam auch religiöse Pflicht", sagt Mazyek. Das Gebot verantwortungsvoll mit der Gesundheit und mit Menschenleben umzugehen, stehe im Islam an erster Stelle, betont er.

Moscheen vor dem Bankrott

Auch die finanzielle Lage werde immer bedrohlicher: "Viele Moscheen stehen vor dem finanziellen Bankrott", so Mazyek. Moscheen finanzierten sich größtenteils aus Kollekten. Mit dem Wegfall des Freitagsgebet fiele nun auch auch ein großer "Ertragstag" weg. Mit den Einschränkungen im Ramadan ständen die Moscheen vor noch größeren Problemen, denn normalerweise würden in dieser Zeit 30 bis 40 Prozent der Spenden des gesamten Jahres gesammelt.