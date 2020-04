- Regierungserklärung: Merkel bleibt Mahnerin

Kanzlerin Merkel hat im Bundestag erneut davor gewarnt, in der Corona-Krise unvorsichtig zu werden.

In ihrer ersten Regierungserklärung seit Beginn der Pandemie sagte sie, die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts zeigten zwar in die richtige Richtung - aber das Eis sei sehr dünn. Deshalb stehe sie nach wie vor hinter den Maßnahmen, die Bund und Länder vor rund einem Monat beschlossen haben. Allerdings halte sie das Vorgehen einiger Landesregierungen für zu forsch, so Merkel.

Oppositionspolitiker haben gefordert, die Schutzmaßnahmen zu lockern. FDP-Chef Lindner sagte, seine Partei habe die Beschlüsse zu Einschränkungen mitgetragen, inzwischen sei das Land aber weiter. Jetzt müsse es darum gehen, wie Gesundheit und Freiheit besser miteinander zu vereinbaren seien.

Von der AfD hieß es, die meisten Bürger hielten von sich aus Abstand - deshalb seien die Kontaktbeschränkungen weitgehend überflüssig. Die Grünen kündigten dagegen an, den Kurs der Regierung weiter zu unterstützen.