- Psychiater: "Coronakrise kann psychische Erkrankungen verstärken"

Menschen, die sowieso schon mit psychischen Krankheiten zu kämpfen haben, für die ist die Corona-Zeit eine ganz besondere Situation. Vsevoled Silov ist Chefarzt für Psychosomatik und Psychotherapie am Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen. Er erzählt, wie turbulent es in den vergangenen Wochen zuging.



Der Alltag am Zentrum für Psychosomatik und Psychotherapie am Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen hat sich durch die Coronakrise verändert. Alle Patienten, die in die Klinik kommen, müssen auf das Coronavirus getestet werden. Außerdem müssen die Psychiater zu ihren Patienten Abstand halten und eine Schutzmaske tragen.

Viele Patienten sagen ihre geplanten stationären Aufnahmen ab. Es kommen aber zunehmend Menschen, die in psychischen Krisen sind. Da durch die Schutzmasken die Mimik in der Kommunikation entfällt, sei eine noch intensivere Zuwendung nötig, erzählt der Chefarzt.

Die Klinik bietet zudem zusätzliche telefonische Beratung für Menschen mit psychischen Belastungen in der Region an. Vsevoled Silov erklärt, dass die Coronakrise bei Menschen mit psychischen Vorerkrankungen zusätzliche Ängste hervorrufen und die Erkrankung verstärken kann.