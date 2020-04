- Bürgermeister Müller: Fahrplan für Kita-Öffnungen kommt

Es sei nicht vermittelbar, so der Regierende Bürgermeister, warum Geschäfte oder Anlagen öffnen dürften, aber die Kitas weiterhin geschlossen blieben. Zumal viele Eltern an ihren Arbeitsplatz zurück wollen oder müssen. Deshalb sollen in Berlin möglichst alle Eltern schon deutlich vor dem 1. August wieder ein Betreuungsangebot für ihre Kinder erhalten, so Müller.





Schnelle Lösung statt mehr Not-Betreuung



Allein eine Ausweitung der Notfall-Betreuung sei nicht der richtige Weg. "Das muss schneller gehen", sagte Müller. Die Bildungsverwaltung soll nun einen Fahrplan formulieren, damit die Öffnung stattfinden kann.





Bisher ungewiss: Öffnung von Cafés und Restaurants



Zurückhaltend äußerte sich der SPD-Politiker zur Frage, wann Cafés und Restaurants wieder öffnen können. Man müsse jetzt zunächst einmal die Auswirkungen der ersten Lockerungen abwarten. In einer zweiten Phase, vielleich im Mai, könne es dann möglicherweise auch Lockerungen bei den Restaurants geben - garantieren könne Müller das aber nicht.