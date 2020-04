- Merz (CDU): "Wir müssen an die Zeit nach der Krise denken"

Am kommenden Sonntag wollte die CDU eigentlich einen neuen Vorsitz wählen – das war der Plan vor der Corona-Krise. Einer der drei Bewerber um den Vorsitz ist Friedrich Merz, der die Arbeit der Bundesregierung lobt und vor allem die Wirtschaft unterstüzen will.



Merz sagte, er habe großen Respekt vor der Arbeit der Bundeskanzlerin und der Landesregierungen in der Zeit der Pandemie. Die Bevölkerung hätte wohl wenig Verständnis dafür, wenn man derzeit in der Union einen innerparteilichen Wahlkampf austrüge.



Wirtschaft habe nach der Krise Priorität





Hierzulande müsse man sich spätestens nach den Sommerferien mit den Wirtschaftsfolgen des Coronavirus in Deutschland und Europa beschäftigen, so Merz. Europa müsse jetzt zusammenarbeiten – "wir müssen jetzt alle an einem Strick ziehen."





"Wir müssen an den Tag danach denken"



Merz bremste den Vorschlag der SPD, das Kurzarbeitergeld generell auf 80 Prozent des Einkommens zu erhöhen - denn was man ausgebe, müsse man irgendwann auch bezahlen. Es gebe bereits in vielen Unternehmen interne Lösungen, das Kurzarbeitergeld aufzustocken. "Wir müssen alle zusammen auch an den Tag danach denken. Es gibt eine Zeit danach und dann muss dieses Land funktioneren", so Merz. Besonders die Wirtschaft müsse dann wieder auf Normalbetrieb laufen können.