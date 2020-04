- Czaja: Lockerungen sinnvoll, aber unvollständig

Die neuen Lockerungen des Senats seien "durchaus begrüßenswert", sagte Czaja, "aber noch nicht die erhoffte Erleichterung, die notwendig gewesen wäre." Er sehe keine konkreten Lösungen für Kitas und die Außengastronomie. Ebenso sei die 800-Quadratmeter-Regelung für Geschäfte im Vergleich zu geöffneten Autohäusern und Baumärkten "stark erklärungsbedürftig".





Gastronomen vor der Insolvenz bewahren



Die Gastronomie habe bereits zum Lockdown gezeigt, dass sie Abstandsregelungen im Innenbereich einhalten könne. Jetzt sei bei schönem Wetter die Möglichkeit gegeben, die Außenbereiche unter strengen Auflagen zu öffnen. Dies sei eine Entlastung für die gut 1000 Gastronomen in Berlin, die vor einer Insolvenz stünden. Er setze beim Infektionsschutz zusätzlich auf die Eigenverantwortung der Gäste, so Czaja.





Kita-Öffnung in 14 Tagen?



Auch die Kitas würde Czaja schneller öffnen wollen - für ihn ist ein Termin in bereits 14 Tagen denkbar. Man habe in der Not-Betreuung der Kinder gute Erfahrungen gemacht mit dem Infektionsschutz. Zudem seien Außenflächen zum Spielen umzäunt. Der Senat habe hier zu viel Zeit verstreichen lassen, um eine Lösung zu finden, so Czaja.