- "Hotel- und Gastrobranche steht vor einem Scherbenhaufen"

In Berlin und Brandenburg gibt es erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen – doch Gastronomie und Hotelgewerbe profitieren davon noch nicht. Sie stehen vor existenziellen Krisen und Pleiten. Darüber spricht Dehoga-Hauptgeschäftsführer Thomas Lengenfeld.



"Die Branche steht vor einem Scherbenhaufen mit Null Umsatz", sagt der Hauptgeschäftsführer des Berliner Hotel- Und Gaststättenverbands Dehoga, Thomas Lengfelder. Er beklagt, dass Perspektiven fehlten, wann die Unternehmen öffnen können.

Hotels und Gasstätten von Insolvenz bedroht



Wie sehr die Hotels und Gastronomiebetriebe leiden, darüber gebe es bisher keine verbindlichen Zahlen. Die finanzielle Soforthilfe und das Kurzarbeitergeld haben geholfen. Allerdings gab es für mittlere Unternehmen lediglich Kredite und keine Liquiditätshilfen, sagt Lengenfeld. Etwa 30 Prozent der Unternehmen drohe die Insolvenz.



"In der derzeitigen Krise kann man gar nicht allen gerecht werden", sagt der Dehoga-Geschäftsführer. Die Frage sei auch, was in einem Biergarten oder einer Gaststätte mit Terrasse anders sei als in einer Boutique, was den Infektionsschutz angehe. Er verweist auch darauf, dass die Hotelbranche den internationalen Tourismus für das gesamte Jahr verliere.

Forderungen an die Politik



Von der Politik fordert Lengenfeld einen Rettungsfonds, der der Branche direkt Liquidität zuführt mit dem Ziel, Arbeitsplätze zu sichern. Außerdem sollte demnach die Mehrwertsteuer auf Speisen gesenkt werden. Dies sei schnell und leicht umzusetzen und koste weniger, als wenn 150 000 Menschen aus der Branche arbeitslos würden, so der Verbandsvertreter.