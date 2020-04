- Bundesfamilienministerin Giffey: Familien nicht übermäßig belasten

Giffey sagte, dass sie es begrüße, dass die Notbetreuung in der Corona-Krise nun ausgeweitet werden solle auf zusätzliche Berufe und Bedarfsgruppen. Ein Vorschlag sei es, dass nicht mehr beide, sondern nur noch ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeiten müsse, damit die Betreuung in Anspruch genommen werden könne, so die SPD-Politikerin. Aber: auch für alle anderen 3,5 Millionen Kita-Kinder sollte es eine Lösung geben – und dies am besten noch im laufenden Kita-Jahr, so Giffey.







Bundesfamilienministerium erarbeitet Empfehlungen für Kanzlerin



Denkbar seien Lösungen wie kleine Gruppen oder zeitlich begrenzte Angebote, so die Bundesfamilienministerin. Darüber werde in der aktuellen Woche die AG Kita aus Expertinnen und Experten, Bund und Ländern beraten. Es sei wichtig, das Kinder nicht weiter unter den Einschränkungen leiden müssten, so Giffey. Ihr Ministerium werde in der aktuellen Woche Empfehlungen abgeben, die auch in die Beratungen der Kanzlerin und der Minsterpräsidenten am 30.4. einfließen würden.