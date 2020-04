imago images / Pixsell Bild: imago images / Pixsell

Di 21.04.2020 | 15:45 | Interviews

- Meteoritenschauer über Berlin und Brandenburg

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fallen hunderte Sterne über Berlin und Brandenburg. Der Meteoritenschauer der Lyriden hat seinen Höhepunkt. Monika Staesche, die Direktorin des Planetariums am Insulaner in Berlin, erklärt, was zu erwarten ist.