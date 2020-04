- Alleinerziehende Mutter: "Ich bin nur noch im Funktionsmodus"

In Deutschland gibt es 1,8 Millionen erwerbstätige Alleinerziehende. Doch in der Corona-Krise hat nur ein Teil von ihnen Anspruch auf Kinder-Notbetreuung. Wanda Schulte ist Mutter eines Zweijährigen und gibt Einblick in einen kräftezehrenden Alltag.

Wanda Schulte betreut zu Hause ihren kleinen Sohn, schafft es aber nicht immer, dem Kind eine gute Beschäftigung anzubieten und gleichzeitig ihrer Arbeit im Home Office nachzugehen. Sie könne nur situativ entscheiden, was möglich wäre – Telefonat oder Betreuung des Zweijährigen, so Schulte. Deswegen habe sie auch ein schlechtes Gewissen.



Kräftezehrendes Management von Kinderbetreuung und Job



Nach fünf Wochen der Einschränkungen sei ihr Energielevel nicht mehr besonders hoch: "Es zehrt enorm an den Kräften", so die berufstätige Mutter. "Ich bin in einem Funktionsmodus, wo ich schaue, dass ich alles unter einen Hut bekomme." Ihre Chefs seien jedoch nachsichtig in der Situation.



"Alleinerziehende werden in der Krise schnell vergessen"



Schulte begrüßte, dass es jetzt Verbesserung in der Kita-Notbetreuung geben soll. Doch sie sagte auch, dass besonders die Gruppe der Alleinerziehenden viel früher hätte Beachtung finden müssen. Zumal die Corona-Einschränkungen sie nun auch in Kurzarbeit gebracht hätten, wodurch existenzielle Probleme entstanden seien, so Schulte. Ab Mai wird das Geld für die Mutter und ihren Sohn knapp.