- Unileben: "Für die meisten wird es ein schwieriges Semester"

Am Montag hat das Sommersemester an den Berliner Universitäten begonnen. Dabei bleiben die Universitätsgebäude geschlossen. Studiert wird zu Hause. Jahne Nicolaisen studiert an der FU Berlin und ist hochschulpolitisch aktiv. Er spricht über den ungewöhnlichen Semesterstart.