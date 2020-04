- Brexit-Verhandlungen sind inhaltlich nicht weiter

Großbritannien und die Europäische Union versuchen ab Montag wieder, sich auf ein Handelsabkommen zu einigen.

Geplant sind drei Verhandlungsrunden per Videokonferenz. Großbritannien war Ende Januar 2020 aus der EU ausgetreten. Bis zum Jahresende gilt aber noch eine Übergangsfrist. So lange gehören die Briten weiter zum EU-Binnenmarkt und zur Zollunion. Die Britische Regierung betonte nun, man halte am geplanten Ende der Übergangsfrist am 31.12. fest und lehne eine Verlängerung ab.

Wegen der Corona-Krise kommen die Verhandlungen allerdings nur schleppend voran. Die Vorstellungen beider Seiten liegen bislang noch weit auseinander, zum Beispiel in Fragen der künftigen Handelspolitik oder den Fischerei-Rechten.