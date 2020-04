Derzeit beschäftige man sich vorrangig mit Papierkram, Anträgen auf Kurzarbeitergeld und auch einer geplanten Renovierung, so Erlenmaier. Finanziell sei man bereits unterstützt worden, beispielsweise duch das Medienboard Berlin-Brandenburg. Auf die Frage, ob das Kino durchhalten könne, sagte der Betreiber: "Ich hoffe ja. Mein Kompagnon und ich wollen gar nicht anders denken."



"Ein leeres Kino ist gruselig"



Das Kino am Bundesplatz bietet nun auch Gutscheine online an, was es vorher nicht gab, so Erlenmaier. Er selbst habe bereits alleine in einem Kinosaal einen Film angeschaut - vor allem weil die Geräte ab und zu hochgefahren werden müssten. "Aber es ist eine gruselige Atmosphäre in einem leeren Kino zu sein", so der Betreiber. "Kino ohne Publikum ist nicht schön." Aufgeben wolle man aber auf keinen Fall, die Unterstützung aus der Nachbarschaft sei groß und man habe noch viele Pläne für das Jahr, so Erlenmaier.