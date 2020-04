Berliner Wirtschaft in der Corona-Krise

Wann öffnen welche Läden und wie geht es weiter mit den Kaufhäusern mit über 800 Quadratmetern Größe? Auch von Gaststätten, Fitnessclubs und und dem Landessportbund kommen Forderungen, wieder öffnen zu dürfen. Im Interview ist Jan Eder, Hauptgeschäftsführer von der IHK Berlin.



Der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer in Berlin, Eder, hat dafür plädiert, auch Kaufhäuser wieder zu öffnen. Gerade die großen Häuser könnten die Hygienemaßnahmen besser einhalten. Außerdem sei Berlin im Vergleich zu Hamburg oder Münchern in der glücklichen Situation, dass Geschäfte sich nicht in einem bestimmten Gebiet konzentrieren. Dadurch bestehe weniger die Gefahr, dass sich Menschenmengen auf dem Weg zu den Läden konzentrieren und dann infizieren.