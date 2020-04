- Schulleiter: "Wir müssen jetzt das Beste aus der Situation machen"

Am Montag starten trotz Corona-Pandemie in Brandenburg die Abiturprüfungen. Trotz grundlegender Vorbereitungen gibt es noch einige Herausforderungen, sagte Matthias Vetter, Schulleiter des Schiller-Gymnasiums in Potsdam.

Die Prüfungen an seiner Schule werden in der Turnhalle abgehalten, um den nötigen Mindestabstand zu gewährleisten, so Vetter. Die übrigen Schülerinnen und Schüler warten so lange auf dem Schulhof - bei schönem Wetter ließe sich das gut machen, sagte der Schulleiter. Alternativ könnten zwei bis drei der Jugendlichen in Räumen in der Schule auf ihre Prüfung warten. Das Lehrpersonal würde Mund-Nasen-Schutz sowie Handschuhe tragen, so Vetter.



Vorgaben stellen Schule vor Herausforderungen



Der reguläre Schulbetrieb stelle die Schule derzeit räumlich und planerisch vor Herausforderungen, für die teils noch konkrete Lösungen entwickelt werden müssten, so der Schulleiter. Ob sich alle Schülerinnen und Schüler letztlich an die Abstands- und Hygieneregelungen halten, werde sich zeigen. "Wir müssen jetzt das Beste draus machen, um auch alles entsprechend den Vorschriften umzusetzen", so Vetter.