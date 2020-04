- Flüchtlingskinder in Deutschland: "Kleines Zeichen der Humanität"

53 unbegleitete Flüchtlingskinder aus den Lagern auf den griechischen Inseln kommen nach Deutschland. Nach zwei Wochen in Quarantäne erwarten sie Sprachunterricht und Traumabewältigung, erklärt Peter Neher von der Caritas.



"Die Kinder haben Schreckliches durchgemacht. Sie haben häufig den Verlust ihrer Eltern oder den Verlust von Angehörigen erlebt, Gewalt, die Unsicherheit in den griechischen Lagern." Das sagt der Präsident des Deutschen Caritasverbandes, Peter Neher, über die 53 Minderjährigen, die nun nach Deutschland kommen.

Sprachunterricht ist entscheidend

Die geflüchteten Kinder und Jugendlichen werden demnach vom Jugendamt in Empfang genommen, kommen dann zwei Wochen in Quarantäne. Anschließend werden sie in Deutschland verteilt und dann wird die weitere Betreuung entschieden, so Neher. "Der Sprachunterricht ist ganz entscheidend."

Forderung nach mehr politischer Aktion

Für Neher ist es ein "kleines Zeichen der Humanität". Es müssten weiter Kinder folgen. Zudem fordert er mehr politische Aktion, was die Situation der Lager in Griechenland und der Konflikte in Syrien angeht.

Große Belastungen

"Das können wir uns kaum vorstellen, was in so kleinen Kinderherzen passiert und vielleicht auch schon zerstört ist, wo sehr behutsam damit umgegangen werden muss, damit die Kinder wieder in einen einigermaßen normalen Alltag hinein kommen."