Die Bundesländer wollen die Notbetreuung in Kitas ausweiten - allerdings haben sie sich noch auf keine einheitliche Regelung einigen können. Die Räumlichkeiten sind gegeben, allerdings könnte es schon bald an Personal mangeln, befürchtet Roland Kern vom Dachverband Berliner Kinder- und Schülerläden.

"Die Notbetreuung wird peu à peu ausgeweitet – auf der einen Seite wird es zusätzliche Berufe geben, die Zugang haben, auf der anderen Seite werden wir zusätzlich auch die Vorschulkinder wieder in die Kitas holen", sagt Roland Kern. Er ist der Sprecher des Dachverbands Berliner Kinder- und Schülerläden. Der Verband vertritt rund 850 Schülerläden, Kitas, Horte und freie Schulen. Die Grundrichtung sei klar, wie es am Ende ganz genau laufen werde, entscheide sich noch.

Personalmangel könnte zum Problem werden

Bisher sei die Notbetreuung gut verlaufen: "Das haben alle gut gewuppt in den letzten fünf Wochen", sagt Kern. Die Eltern hätten die Betreuung sehr verantwortungsvoll übernommen. "Aber auch die Erzieher haben das gut umgesetzt, das ist ja eine ganz ungewohnte Situation." Derzeit befänden sich rund fünf Prozent der Kinder in der Notbetreuung, für weitere zehn gebe es Kapazitäten. "Aber man muss eben berücksichtigen, jedes weitere Kind erhöht das Infektionsrisiko, und zwar für alle Beteiligten", so Kern.

Bei den Räumlichkeiten gebe es keine Probleme, vielmehr könnte Personalmangel zu einem Problem werden. "Wir sollen das ja nach wie vor in Kleingruppen machen, da werden wir fast das ganze Personal brauchen", sagt Kern.