- Frühlingskonzert mit Amsel, Meise und Star

Gerade jetzt hätten mehr Menschen Interesse an dem, was sie umgibt, sagte Lachmann – beim NABU zeige sich das darin, dass die Web-Zugriffe auf Informationen zu Gartenvögeln derzeit doppelt so hoch seien, als üblich.





Vogelgesang derzeit besonders intensiv





Aktuell singen die heimischen Vögel besonders häufig, denn es ist Brutzeit. Fast täglich käme noch eine Zugvogelart hinzu, so Lachmann. Wer es besonders intensiv erleben wolle, der kann kurz nach Sonnenaufgang einem kräftigen Vogelkonzert lauschen, so der Ornithologe. Prinzipiell singen die Vögel aber den ganzen Tag über, Orientierung gibt auch die NABU Vogeluhr.



Blaumeise: Mysteriöse Infektion





Derzeit gebe es auch eine bislang unbekannte Krankheit, die den Blaumeisen zu schaffen mache. Lachmann lobte, dass viele Menschen aufmerksam seien und sich über die Webseite des NABU dazu informierten und die Fälle dokumentierten.