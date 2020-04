Musikerinnen und Musiker des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin (RSB) spielen während der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie vor Seniorenheimen und Krankenhäusern. Flötist Rudolf Döbler gibt Einblicke in diese ganz besondere Konzertreihe.



Ein Orchester brauche sein Publikum, damit die Musik als Beziehung erlebt werde, so Döbler. Vielen Menschen, gerade in Krankenhäusern und Altenheimen, fehlten derzeit ihre nächsten Angehörigen, denn es herrsche ein sehr strenges Besuchsverbot. "Da wollen wir mit Musik Beziehung und Nähe schaffen", sagte Döbler.



Freude über die Musik bei denen, die isoliert sind



Damit es für beide Seiten sicher bleibe, spielten maximal fünf Musikerinnen und Musiker aber vor den Gebäuden. Zur Probe treffe man sich so, dass es keine Ansteckungsgefahr gäbe. Ein reines Wunschkonzert sei es nicht, so Döbler, aber man wähle eingängige klassische Stücke. Personal, Patienten und Heimbewohner freuten sich oft sehr, so der Flötist, dass in ihrem Alltag etwas Lebendiges von außen komme. Man wolle deswegen die kostenlose Reihe auch unbedingt bis zur Neustart des Spielbetriebs fortsetzen.

