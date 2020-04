- Gewerkschafter: Pandemie verschärft Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern

Man sehe, so Schulz, am Beispiel des Ernst von Bergmann-Klinikums in Potsdam, was passiere, wenn Krankenhäuser "kaputtgespart" würden. Etliche Sparmaßnahmen hätten dazu geführt, dass letztlich keine gute Versorgung für Patientinnen und Patienten gewährleistet werden könne, so der Gewerkschafter. Eine Pandemie bringe dieses Gerüst zusätzlich ins Schwanken. Am Bergmann-Klinikum seien auffallend viele Beschäftigte in Tochtergesellschaften ausgegliedert, so Schulz - einen direkten Zusammenhang zur Corona-Krise im Haus könne man aber dadurch nicht herstellen.



Wie gut ist das Pandemie-Management in Brandenburger Kliniken?

Einige Beschäftigte kritisierten gegenüber ver.di, dass Entscheidungen zum Pandemie-Selbstschutz eher intransparent seien - vieles erführen sie dann erstmals aus der Presse, so der Gewerkschafter: "Das bringt natürlich Unruhe in so ein Klinikum".



Schulz forderte zudem ein Gruppengespräch per Videoschalte zwischen den Beschäftigten der Brandenburger Krankenhäuser und der Landesregierung. Dabei solle auf Nöte und Probleme im derzeitigen aber auch zukünftigen Betrieb der Kliniken aufmerksam gemacht werden.