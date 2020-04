- Theologe: Verhältnismäßigkeit der Corona-Regeln muss gewahrt bleiben

Wie viele Einschränkungen sind zumutbar und verhältnismäßig zur Bekämpfung des Coronavirus? Peter Dabrock, Theologe und ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Ethikrates, spricht sich besonders für eine Lockerung für kleine Kinder und ihre Eltern aus.

Es gehe nicht nur darum, gesundheitliche Schäden zu verhindern, so Dabrock - auch "Kollateralschäden sozialer Art" nähmen zu. Dazu zählen aus seiner Sicht Überforderung von Eltern und häusliche Gewalt, die durch fehlende Untersuchungen beim kinderarzt auch nicht mehr sofort auffielen.



"Kleine Kinder und ihre Eltern gehören nicht zur Risikogruppe"

Den Zeitpunkt, ab dem kleine kinder wieder außer Haus betreut werden können, solle man nicht bis zum Ende des Jahres hinauszögern, so Dabrock. Man müsse abwägen: Auf was könne man verzichten und wo gebe es ein Ansteckungsrisiko, so der Theologe. "Wo dieses Verhältnis nicht mehr gewahrt ist, dort gibt es keine Verhältnismäßigkeit." Kleine Kinder und ihre Eltern gehörten nicht zur Risikiogruppe, so Dabrock.



Er befürchtet zudem, dass besonders junge Kinder von der Isolation zu Hause und durch die Trennung von ihren Freundinnen und Freunden stark leiden würden. Dabrock spricht sich dafür aus, dass kleine Kinder gestaffelt zurück in feste Kita-Gruppen dürfen.