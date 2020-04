dpa/ Armin Weigel Bild: dpa/ Armin Weigel

Do 16.04.2020 | 12:05 | Interviews

- Lehrer rechnen mit Schlangen an den Wasserhähnen

Am Montag werden trotz Corona-Pandemie die ersten Abiturprüfungen in Berlin geschrieben. Maximal acht Schüler*innnen werden dann in einem Raum sitzen, erläutert Oberstudiendirektor Ralf Treptow. Problematisch sieht er die Situation in den Toiletten: Viele haben nur kaltes Wasser.