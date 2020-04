- Handelsverband: Jedes zweite Geschäft ist existenzbedroht

Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Busch-Petersen, sagte, ihm fehle bei der Regelung zur schrittweisen Wiedereröffnung von Geschäften die Transparenz. Er kritisierte, dass es um eine eher willkürliche Festlegung auf die Größe von 800 Quadratmetern ginge, weniger um die Frage, ob ein Unternehmen Abstands- und Hygieneregeln einhalten kann. Teilweise könnten große Häuser dies sogar besser umsetzen als kleine Häuser, sagte Busch-Petersen. Er sehe die Warenhäuser und Shopping Malls hier diskriminiert, denn diese wollten auch so schnell wie möglich wiedereröffnen.

Existenzkrise im Einzelhandel nicht mit Lockerungen gelöst



Für viele Unternehmen im Einzelhandel stehe bereits jetzt die Existenz auf dem Spiel. Mit der Lockerung allein sei es auch noch nicht getan, so Busch-Petersen - denn die sich nun anschließende "Durststrecke" werde die Umsätze nicht ausgleichen. "Aus unserer Sicht ist jedes zweite Ladengeschäft in Berlin-Brandenburg akut existenzbedroht", so Busch-Petersen.