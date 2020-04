- Scheeres: Berliner Schulen nehmen schrittweise Betrieb auf

Abitur- und MSA-Prüfungen finden in Berlin statt, ab Anfang Mai sollen auch GrundschülerInnen wieder unterrichtet werden. Das haben die KultusministerInnen entschieden. Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) erläutert die Maßnahmen im Gespräch.

Die Kultusministerkonferenz habe beschlossen, dass Abitur- und MSA-Prüfungen in diesem Jahr durchgeführt werden, so Scheeres. Am kommenden Montag den 20. April werde es mit den Abiturprüfungen im Fach Latein losgehen.

Besonders die Elternvertretung hatte den Wunsch geäußert, dass die Jugendlichen das Abitur bundesweit einheitlich abschließen können. Man sei in enger Abstimmung mit den Schulen, so Scheeres, damit Schülerinnen und Schüler auch die notwendigen Hygieneregeln einhalten können in der Prüfungsphase.





Schulbetrieb startet in Berlin schrittweise



Am 27. April werde außerdem der Unterricht für die 10. Klassen beginnen, damit sie ausreichend Zeit haben, sich auf den Mittleren Schulabschluss vorzubereiten. Die SPD-Politikerin kündigte an, dass die MSA-Prüfung im Fach Deutsch auf Anfang Juni verschoben wird. Ab dem 4. Mai werde man dann schrittweise einsteigen mit dem Schulbetrieb für die 6. Klasse, so Scheeres.



In den Schulen selbst werde man die Hygieneregeln unter anderem durch neue Sitzordnungen und Versorgung mit Seife sicherstellen. Auch Kinder und Lehrpersonal mit Vorerkrankungen würden nicht gezwungen, am Unterricht teilzunehmen.