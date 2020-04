- Wie berechtigt ist Trumps Kritik an der WHO?

Mitten in der Coronavirus-Pandemie hat US-Präsident Donald Trump die Beitragszahlungen der USA für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf Eis gelegt. Trump machte die Organisation für die Vielzahl an Toten mitverantwortlich. Heftige Kritik daran kam am Mittwoch von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, deutschen Politikern und Hilfsorganisationen.

Trump erklärte in Washington, durch das Missmanagement der WHO und deren Vertrauen auf China habe sich die Epidemie dramatisch verschlimmert. Seine Regierung werde in den kommenden Wochen prüfen, welche Rolle die WHO bei der "schlechten Handhabung und Vertuschung der Ausbreitung des Coronavirus" gespielt habe. So lange lägen die Zahlungen auf Eis.

Der US-Präsident kritisierte insbesondere, dass die WHO sich gegen Reisebeschränkungen aus China und anderen Ländern ausgesprochen habe. Er selber habe demgegenüber Einreisen aus China ausgesetzt und damit unzählige Leben gerettet.

Guterres verurteilte den Zahlungsstopp der USA. In der Pandemie müsse die internationale Gemeinschaft solidarisch zusammenarbeiten. Die USA sind mit 116 Millionen Dollar pro Jahr der größte Beitragszahler der WHO, gefolgt von China mit 57 Millionen Dollar. Deutschland zahlt 29 Millionen Dollar pro Jahr.

Kritik kam auch von Politikern aus Deutschland. Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, und die gesundheitspolitische Sprecherin, Karin Maag, sprachen von einem verheerenden Zeichen. "Die Absage Donald Trumps an diese multilaterale Institution setzt der internationalen Kooperation bei der Bekämpfung der Pandemie unnötige Schranken", hieß es. Die aktuelle Krise zeige, dass die internationale Prävention, Koordination und Krisenreaktion in der Gesundheitspolitik deutlich ausgeweitet werden müssten.

Die WHO müsse ihr Frühwarnsystem ausbauen und ihre Koordinierungsfunktion stärken. Und sie müsse wissenschaftliche Kompetenz und Fachpersonal bündeln.

Quelle: dpa