- Lehrer in Dänemark: "Kinder brauchen Kinder"

Nach Österreich hat auch Dänemark die Corona-Maßnahmen gelockert: Kindergärten und Schulen bis zur fünften Klasse sind seit Mittwoch wieder geöffnet. Eine Entscheidung, die Entlastung bringen soll - vor allem auch für die Eltern, sagt Alex Buchwald. Er arbeitet als Lehrer in Dänemark.

Seit Mittwoch sind die Schulen für die jüngeren Jahrgänge und auch die Kindergärten in Dänemark wieder geöffnet. Die Dänen zeigten sich in diesen Tagen kreativ, sagt Alex Buchwald. Er ist Lehrer in Dänemark und hat selbst eine Tochter, die am Mittwoch wieder ihren ersten Schultag hatte.

Damit auch im Schul- und Kita-Alltag die Abstandsregelungen eingehalten werden könnten, müssten sich die SchülerInnen auf mehr Flächen verteilen: Einige Schulen kooperierten nun zum Beispiel mit den Kirchen, um deren Räume nutzen zu können. Das regele aber jede Schule für sich. Noch hätten daher auch nicht alle Schulen geöffnet, sie hätten es nicht geschafft, die Voraussetzungen zu erfüllen und würden erst zum Ende der Woche oder zum Anfang der nächsten Woche eröffnen, so Buchwald.

Buchwald selber befürwortet die Entscheidung. "Dass Kinder Kinder brauchen und dass in der Schule mehr passiert als Mathe, Dänisch und Physik, das ist eben auch festzuhalten", so Buchwald.