- "Kinder vermissen vor allem ihre Spielkameraden"

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen, hat sich der Alltag für alle Menschen geändert. Kinder können Krisen durchaus kreativ verarbeiten, aber brauchen genug Raum, um ihre Gefühle ausdrücken zu dürfen, rät Sabine Bresche vom Kinderschutz Berlin.

Für Kinder sei in der Corona-Krise schlimm, dass sie ihre Spielkameradinnen und Spielkameraden vermissten, so Bresche - und das ziehe sich durch alle Altersstufen. Ein Videoanruf sei sicherlich gut - aber Kinder brauchten auch Körperkontakt, so die Sozialarbeiterin.

Kinder hätten jedoch trotz aller Schwierigkeiten auch die Fähigkeit, mit derartigen Situationen gut umzugehen und könnten Krisen auch kreativ verarbeiten.

Kinder in der Corona-Krise mental entlasten

Das Spielen mit Erwachsenen könne auf Dauer keine Freundinnen und Freunde im gleichen Alter ersetzen, so Bresche. Kinder würden sich in der Krise an Gleichaltrigen orientieren wollen - haben sie Angst, wie geht es ihnen, was machen sie in dieser Zeit? Dieser Abgleich sei derzeit nicht möglich.

Zudem könne es vorkommen, dass Erwachsene zu viel von ihren eigenen Sorgen mitteilen und Kinder dafür zu viel Verantwortung übernehmen wollen. Bresche rät hier, die Kinder zu entlasten und ihnen genug Raum zu geben, um über ihre Gefühle zu sprechen.