- Schulleiterin: "Das Abitur muss stattfinden"

Dass die nationale Akademie der Wissenschaften empfohlen hat, den Schulbetrieb ab dem kommenden Montag langsam wieder hochzufahren, sei ein "Strohhalm der Hoffnung", sagt die Schulleiterin der Grundschule an der Köllnischen Heide. Das Lernen zu Hause sei selbst für ältere Schüler unbefriedigend.

Bundesweit einheitliche Entscheidungen wichtig

In den Oberschulen sei es wichtig, dass Abschlussprüfungen stattfinden, so Busse. "Vor allem muss die Entscheidung in allen Bundesländern gleich sein, damit das Berliner Abitur überall anerkannt wird", so Busse. Mit einem "geschenkten" Abitur ohne Prüfungen hätten die Abiturient*innen später vielleicht Probleme, erklärt Busse.

"Bei den Kleinen könnte ich mir gut einen Schichtbetrieb vorstellen", sagt die Grundschulleiterin. Die Kinder könnten beispielsweise in halben Klassen in je drei Stunden am Vor- und Nachmittag unterrichtet werden. Die Sauberkeit, die schon vor der Corona-Pandemie in vielen Berliner Schulen ein Problem war, müsse nun besonders beachtet werden. Räume und Sanitäranlagen müssten dann auch zwischen dem Unterricht der Teilzeit-Klassen gründlich gereinigt werden.