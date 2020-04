- "Die große Angst ist, dass sich Zustände wie bei der Ebola-Epidemie wiederholen"

Im Hinblick auf die Anzahl der Infizierten in Deutschland nehme die Befürchtung zwar ab, dass die Kapazitäten des Gesundheitssystems überschritten werden. Entwarnung gebe es aber noch lange nicht, betont der Notfallmediziner im Krankenhaus Havelhöhe. "Das Nadelör, durch dass die intensivkranken Menschen müssen, sind die Beatmungsplätze, und das ist gleichzeitig die höchst entwickelte moderne Medizin", so Stöbe. Man habe in Deutschland bisher auch ein Stück weit Glück gehabt.

"Da kommen viele Erinnerungen hoch"

Viel dramatischere Ausmaße könne die Pandemie aber in ärmeren Ländern annehmen, so Stöbe. Er war als Mitglied von "Ärzte ohne Grenzen" vor sechs Jahren auch während des Ebola-Ausbruchs in Westafrika im Einsatz. "Es gibt kaum einen Tag, an dem ich nicht daran zurückdenke". Die Behandlungskapazitäten seien damals so knapp gewesen, dass eine harte Triage eingeführt werden musste. "Die große Angst ist, dass sich das jetzt wiederholen könnte."

Fast keines der afrikanischen Länder verfüge über ausreichend Behandlungsbetten. Wenn die Epidemie in Europa nachlasse, sei es wichtig, diese Länder zu unterstützen. Die Vorsorge sei in diesen Ländern umso wichtiger, weil kritisch Kranke ohnehin kaum zu versorgen seien. Besonders große Sorgen mache er sich um die Flüchtlingslager auf dem afrikanischen Kontinent, so Stöbe. "Wenn dort einmal eine Infektion ausbricht, ist sie kaum noch zu stoppen", betont der Intensivmediziner.