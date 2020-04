- Behrendt: "Wir dürfen nicht die Akzeptanz der Bevölkerung verspielen"

Nach vier Wochen des Lockdowns sei es wichtig, über Lockerungen der Corona-Maßnahmen zu sprechen so Behrendt. Bei der Telefonkonferenz der Ministerpräsidenten am Mittwoch würden sowohl die Vorschläge der Wissenschaftler der Leopoldina als auch aktuelle Infektionszahlen und die Lage in ganz Europa berücksichtigt. "Dann werden wir überlegen, was kann man verantworten", so der Justizsenator.

"Wichtig, eine Perspektive zu geben"

Nach vier Wochen des Ausnahmezsutands könnten die Menschen Signale über künftige Lockerungen erwarten, so Behrendt. "Wichtig ist mir, dass wir überhaupt eine Perspektive aufmachen, dass es wieder zum normalen Leben zurück geht."

Wenn die Einschränkungen schrittweise gelockert würden, sei das Virus aber trotzdem weiter in der Welt. Es sei deshalb eine gute Idee, technische Möglichkeiten zu nutzen, um Infektionsketten zu unterbrechen, so Behrendt. Möglich sei die Verbreitung einer App aber nur auf freiwilliger Basis.

Datenschutz hochsensibles Thema

Der Datenschutz stehe an erster Stelle, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass der Staat seine Kontrolle über die Bürger*innen ausweiten wolle, so Behrendt. Eine Tracking-App müsse deshalb eingehend geprüft werden. "Wir dürfen die Akzeptanz der Bevölkerung nicht verspielen."