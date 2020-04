- "Wir versuchen, das Virus draußen zu lassen"

"Wir senden den Gottesdienst per Livestream"

Die Coronakrise zieht ihre Kreise in alle Lebensfelder. Auch das Leben in den Kirchen kann nicht mehr wie gewohnt stattfinden, für einige Personen fällt ein wichtiger Lebensbestandteil weg. Pfarrerin Claudia Scheufele berichtet, welche kreativen Wege ihre Gemeinde in diesen Tagen gefunden hat.