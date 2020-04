Im Zusammenhang mit den Corona-Eindämmungsmaßnahmen hat Marcel Luthe eine Organklage gegen den Regierenden Bürgermeister Michael Müller und Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (beide SPD) eingereicht.

"Mich persönlich stört, dass diese Verordnung an vielen Stellen nicht klar ist", sagt Luthe im Interview. Sie sei widersprüchlich und erkläre nicht, inwiefern die Maßnahmen zweckmäßig seien. "Die Frage ist, ob der Senat das Richtige tut." Und dafür müsse er transparent arbeiten und genauer erklären, warum manche Branchen geöffnet bleiben dürften und andere nicht, so der FDP-Politiker.

"Die BürgerInnen sind keine kleinen Kinder"

Schon zu Beginn der Maßnahmen habe er Zweifel geäußert, so Luthe. Doch seine Veränderungswünsche seien nie beachtet worden. "Irgendwann ist einfach der Punkt erreicht, wo man sagt, gut, das muss gerichtlich geklärt werden", sagt der FDP-Politiker.

Genaue Änderungsvorschläge an den Verordnungen habe er bisher nicht gemacht, ihm ginge es um mehr Transparenz, betont Luthe. "Hauptintention ist zunächst mal, dass eine Rechtslage geschaffen wird, die so klar ist, dass jeder für sich ganz deutlich sehen kann, was, wo, wie verboten wird."

Auch für die Zukunft ginge es ihm nicht darum die Maßnahmen zu lockern. Es müsse viel mehr entschieden werden, ob diese Einschränkungen verhältnismäßig sind oder nicht. Es könne durchaus sein, dass ein Großteil der Regelungen sinnvoll ist, aber: "Das muss erklärt werden. Die BürgerInnen sind doch keine kleinen Kinder. Sie verstehen, wenn man ihnen etwas erklärt."