- Neues Corona-Testzentrum in Adlershof eröffnet

In Berlin-Adlershof hat ein neues Corona-Testzentrum eröffnet. Hier werden nun die Testzahlen langsam hoch gefahren. Geschäftsführer Wolfgang Weber sagt: "Wir haben das Knowhow und die Ausstattung, um in dieser schweren Krise Unterstützung leisten zu können."



Ein wichtiger Baustein im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ist das Testen. Die Behörden haben zum Ziel, Verdachtsfälle so früh und so schnell wie möglich abzuklären. In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt in Köpenick hat der Geschäftsführer des Instituts für Produktqualität Wolfgang Weber in Berlin-Adlershof ein neues Testzentrum eröffnet.

Das Ziel sind 1000 Corona-Tests täglich

Normalerweise werden hier Lebensmittel getestet. Nun werden 100 Corona-Tests pro Tag in den Zentrum durchgeführt. "Wir wollen aber ganz schnell hochfahren, so dass wir innerhalb der ein bis zwei Wochen 1000 pro Tag schaffen können und wollen", sagt Weber.

Seniorenzentren sollen getestet werden

"Wir haben das Knowhow und die Ausstattung, um in dieser schweren Krise Unterstützung leisten zu können", so der Geschäftsführer. Er wolle im ersten Schritt, den Gesundheitsämtern helfen, in Seniorenzentren testen zu können.

Mehrere Wochen haben die Vorbereitungen gedauert: Das Laborpersonal musste geschult werden, es mussten neue Abläufe und Räumlichkeiten geschaffen werden.