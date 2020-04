dpa Bild: dpa

Sa 11.04.2020 | Interviews

- Kontaktsperre: "Die Menschen finden es schwieriger, dem nachzukommen"

Die Kontaktsperre in der Coronakrise bringt die Menschen in Deutschland immer mehr an ihre Grenzen. Zu diesem Ergebnis kommt eine tägliche Befragung der Universität Mannheim. Auch die Poltiker schauen inzwischen auf die Zahlen, wie Statistikerin Annelies Blom berichtet.