Esa/picture-alliance/dpa Bild: Esa/picture-alliance/dpa

Do 09.04.2020 | 07:45 | Interviews

- Sojus-Rakte hebt ab

Am Donnerstag hebt am russischen Weltraumbahnhof Baikonur eine Sojus-Rakete ab. Drei neue Besatzungsmitglieder werden zur Internationalen Raumstation ISS gebracht. Über die Mission in Zeiten von Corona spricht der ehemalige Astronaut Thomas Reiter im Interview.