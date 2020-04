picture alliance/KEYSTONE Bild: picture alliance/KEYSTONE

Do 09.04.2020 | 12:05 | Interviews

- "Heute und jetzt ist der Tag der Nachbarn"

Nachbarschaftshilfe war in den vergangenen Jahren nie wichtiger als in Zeiten von Corona. Jetzt in der Krise sei jeder Tag der Tag der Nachbarn, sagt Michael Vollmann, Geschäftsführer von der Nachbarschaftshilfen-Plattform nebenan.de.

nebenan.de bringt Nachbarn zusammen, die entweder nach Unterstützung suchen oder Hilfe anbieten wollen. Schon vor Corona-Zeiten erfreute sich die Plattform großer Beliebtheit. Doch mit den Corona-Einschränkungen im Alltag sei eine Welle der Solidarität losgetreten worden. "Es melden sich sehr viele NachbarInnen", sagt Geschäftsführer Michael Vollmann. Seit neuestem gebe es neben der Internetplattform auch eine Hotline, bei der sich die Menschen melden könnten. So könnten auch die Menschen erreicht werden, die nicht oft im Internet unterwegs sind. Die gegenseitige Unterstützung reiche von Hilfen beim Einkaufen, Müllentsorgung oder auch die Entleerung der Briefkästen. "Einkaufshilfe wird mit Abstand am meisten nachgefragt", sagt Vollmann. Insbesondere ältere Menschen würden sich über Unterstützung von jüngeren und fitteren Nachbarn freuen. Eigentlich findet am 29. Mai der europäische Tag der Nachbarn statt. Doch in diesem Jahr sieht das anders aus: "Jetzt ist der Tag der Nachbarn, jeder Tag heute in der Krise, weil ich genau jetzt helfen kann", sagt Vollmann.