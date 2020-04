- Kurzarbeitergeld: Erhöhung ist nicht die Lösung

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) befürchtet, dass Beschäftigte mit niedrigem Einkommen durch Corona-bedingte Kurzarbeit in die Armut abrutschen könnten. Viele Angestellte landen mit ihrem derzeitigen Kurzarbeitergeld unterhalb der staatlichen Grundsicherung, wie aus DGB-Zahlen hervorgeht, aus denen die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstagsausgaben) zitieren. Betroffen sind demnach besonders Beschäftigte in den Dienstleistungsberufen, aber auch Kulturschaffende.



DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach forderte in den Zeitungen eine Anhebung des Kurzarbeitergeldes. "Um halbwegs gut durchzukommen, sind mindestens 80 Prozent des normalen Verdienstes nötig", sagte sie. "Die Bundesregierung muss hier nachsteuern, sonst ist das eine soziale Unwucht, die so nicht bleiben kann." Die "Kosten und Lasten" der Corona-Krise müssten gerecht verteilt werden.



Den DGB-Zahlen zufolge sind Kinderlose, denen in Kurzarbeit nur 60 Prozent ihres Nettolohns fortgezahlt wird, noch stärker betroffen als Beschäftigte mit Kindern, die in Kurzarbeit 67 Prozent ihres Nettolohns erhalten. Nach Angaben des DGB leben in der aktuellen Krise viele Menschen ausschließlich vom Kurzarbeitergeld. Angestellte in der Gastronomie etwa, deren Arbeitsplätze derzeit vollständig geschlossen sind, müssten jetzt mit 720 Euro im Monat auskommen, Gebäudereiniger mit 780 Euro.



Besonders schwer betroffen sind Angestellte, die bisher in Teilzeit beschäftigt waren. Von ihnen mussten laut DGB nun viele Hartz IV beantragen.