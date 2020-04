- EU-Politiker: "Europa muss Italien und Spanien sofort helfen"

Experten rechnen zwar mit einer schweren Rezession, gehen aber auch davon aus, dass sich die Wirtschaft im kommenden Jahr wieder erholt. Es sei noch zu früh, darüber zu reden, die Wirtschaft wieder hochzufahren, meint der Generalsekretär der Sozialdemokratischen Partei Europas. In Deutschland sei der Höhepunkt der Epidemie noch nicht erreicht.

Trotzdem sei es Aufgabe der Bundesregierung, einen Fahrplan für mögliche Lockerungen auszuarbeiten. "Ich bin aber dafür, dass man hier sehr vorsichtig ist und nicht der Wunsch der Vater des Gedankens ist", sagt Post. Dass kleinere Geschäfte zeitnah wieder öffnen könnten, sei vorstellbar.

Unverschuldete Krise in Italien und Spanien

Um die Wirtschaft wiedr aus der Krise zu heben, ist der private Konsum ein entscheidender Faktor. In Deutschland seien die Hilfsprogramme für Mittelstand, Unternemen und Beschäftigte sehr gut aufgestellt, so Post. Eventuell könne man über eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes nachdenken.

Umso wichtiger sei es jetzt, auch für die notleidenden EU-Staaten wie Italien und Spanien schnelle Hilfen bereitszustellen. "Man muss sofort jetzt den Ländern helfen, die es alleine nicht schaffen", betont Post. Man sei in den Verhandlungen relativ weit. Probleme gebe es mit den Niederlanden, die nicht ohne Auflagen helfen wollten. "Das passt nicht in die Zeit", sagt Post. "Alle europäischen Länder sind völlig unverschuldet in diese Krise geraten". Er sei dennoch optimistisch, dass eine Einigung zeitnah gefunden werde.