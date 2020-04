dpa/Sommer Bild: dpa/Sommer

Mi 08.04.2020 | 12:55 | Kultur

- Privattheater fordern Zuschüsse statt Kredite

Die Berliner Privattheater fordern in einem offenen Brief vom Land und vom Bund Corona-Zuschüsse statt Kredite. Unterzeichnet hat diesen Brief auch Holger Klotzbach, Geschäftsführer von der Bar Jeder Vernunft und dem Tipi am Kanzleramt.