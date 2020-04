- Wuhan und das Coronavirus: Alles wieder auf normal?

Wuhan war eines der Epizentren des Coronavirus-Ausbruchs. Nach gut zweimonatiger Abschottung sind die Ausgangsbeschränkungen seit Mittwoch wieder gelockert. Wie sich dieser neue Alltag anfühlt, berichtet ARD-China-Korrespondent Steffen Wurzel.

Am Flughafen und am Schnellzug-Bahnhof hätten sich am Mittwochmorgen bereits wieder lange Schlangen gebildet. Auf den Straßen habe sich der Verkehr gestaut. Im ganzen Land laufe heute eine Medienkampagne, die die Bewohner Wuhans für ihr Durchaltevermögen feiert, berichtet Wurzel.

Starke Zweifel an veröffentlichten Zahlen

Der 8. April sei von der Regierung bereits vor drei Wochen als Datum für die Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen in der Millionenstadt gesetzt worden. Daran lasse sich erkennen, dass die Virusbekämfpung in China nicht nur medizinisch, sondern auch sehr stark politisch geführt werde. "Die Staatsführung hat den Anspruch, alles unter Kontrolle zu haben", sagt Wurzel.

Gleichzeitig gebe es große Zweifel an den gemeldeten Zahlen. In Wuhan seien in den letzten Tagen keine neuen Corona-Infektionen gemeldet worden. Auch die geringen Todeszahlen von landesweit nur etwa 3300 stehen bei Experten stark in der Kritik. Beispielsweise habe es im gesamten chinesischen Militär mit 1,5 Millionen Soldatinnen und Soldaten keinen einzigen Todesfall gegeben. "Das ist absolut unglaubwürdig", so Wurzel.

Schulen und Universitäten bleiben geschlossen

Das alltägliche Leben sei nun im ganzen Land weitestgehend wieder möglich, die Straßen seien wieder voll. Die meisten Menschen trügen allerdings noch einen Mundschutz. Universitäten und Schulen blieben in ganz China jedoch weiterhin geschlossen. "Das ist ein Zeichen dafür, dass es noch lange nicht in Richtung Normalität geht", so Wurzel. Auch das Reisen innerhalb des Landes sei noch nicht wieder uneingeschränkt möglich.