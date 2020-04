- Britischer Wissenschaftler: "Das Land ist extrem gespalten"

Premierminister Boris Johnson ist schwer getroffen vom Coronavirus und wird auf der Intensivstation betreut. Ohne ihn habe die britische Regierung nur wenig Autorität, um die Bevölkerung in der Krise hinter sich zu bringen, meint Politikwissenschaflter Alexander Clarkson.

Durch unklare Kommunikation habe die Regierung im gesamten Verlauf der Corona-Epidemie viel Verwirrung gestiftet, erklärt der Dozent am Londoner King's College. "Es gab viele gegensätzliche Signale aus dem Zentrum der Macht", sag Clarkson. Bisher hielten sich die Menschen zwar an die Beschränkugen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Er bezweifle aber, dass dies auch weiter gelingen werde, wenn die Regierung keine klare Haltung und Pläne für eine Exit-Strategie präsentiere.

Wenig Autorität ohne Johnson

Das nationale Gesundheitssystem kommuniziere sehr effektiv, aber auf politischer Ebene fehle eine klare Linie. Außenminister Dominic Raab, der nun vorübergehend die Regierung leitet, gilt als unerfahren und werde in der Gesellschaft kaum respektiert, so Clarkson. Das führe in der Regierung zu internen Streitigkeiten. "Außer Johnson gibt es in der konservativen Partei nur noch wenige Menschen, die eine Autorität besitzen, die Mitglieder zu disziplinieren", so Clarkson. Es sei schwierig, alle auf Linie zu bringen.

Daher laste in diesen Tagen viel Verantwortung auf den Beamten von Polizei und Gesundheitssystem. Sie arbeiteten glücklicherweise sehr diszipliniert zusammen, betont Clarkson.