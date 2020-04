- Stübgen: "Wir sind auf korrekte Zahlen angewiesen"

Er nehme den Fall der Ernst-von-Bergmann-Klinik sehr ernst, könne vor Abschluss der Ermittlungen aber keine Beurteilung vorweg nehmen, so Stübgen. Der Vorfall zeige noch einmal, wie gefährlich das Virus sei. "Wir sind noch längst nicht über die Krise hinweg", sagt der Innenminister.

Probleme mit gemeldeten Fallzahlen

Den Verantwortlichen des Potsdamer Klinikums werden Versäumnisse in der Meldepflicht von Corona-Fällen vorgeworfen. Die Problematik sei gerade in Potsdam schon länger bewusst, so der Innenminister. "Der Krisenstab ist auf die täglichen Meldungen aus den kreislichen Gesundheitsämtern angewiesen", betont Stübgen. Sie seien die Grundlage von politischen Entscheidungen. "Da die Zahlen weit über eine Woche nicht bei uns nachgemeldet wurden, waren wir faktisch blind", sagt Stübgen. Er hoffe, dass alle Gesundheitsämter neue Fälle in Zukunft unmittelbar und in Echtzeit meldeten.

In einem offenen Brief an Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) warnen Krankenhausmitarbeitende vor einer landesweiten Zerreißprobe für das Gesundheitssystem. Es gebe einen erheblichen Mangel an Schutzausrüstung für Krankenhauspersonal, bestätigt der Innenminister. Der Mangel an Desinfektionsmittel könne schon bald gelöst werden, da verschiedene Firmen in Deutschland auf Eigenproduktion umgestellt hätten.

Eigenproduktion von Masken und Schutzanzügen angestrebt

Nach Atemschutzmasken, Anzügen und Handschuhen werde momentan weltweit gejagt und nicht annähernd genug produziert. Im Moment sei man gerade so in der Lage, ausreichend Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen. "Wir kümmern uns gerade darum, dass wir auch hier zu einer Eigenproduktion kommen", berichtet Stübgen. Das werde jedoch mindestens noch ein paar Monate dauern.