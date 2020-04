- Isolierte Feiertage - "Die Israelis haben Verständnis

Die Corona-Krise trifft die ganze Welt. Nun stehen die Feiertage vor der Tür: Besonders in Israel sehen diese wohl ganz anders aus, als bisher. Denn hier herrschen extreme Einschränkungen. Doch die Israelis befürworteten die Regeln, sagt Ex-Israel-Botschafter in Deutschland Avi Primor.

"Mit der Corona ist das Leben nicht so schön, wie normalerweise", sagt Avi Primor. Er ist der ehemalige Botschafter Israels in Deutschland und lebt mittlerweile wieder in seinem Heimatland.

Auch in Israel ist das Leben wegen der Corona-Krise stillgelegt worden. "Die Leute dürfen kaum raus", so Primor. Mittlerweile bestehe eine Maskenpflicht. Die Bürger*innen dürften sich nur maximal 100 Meter von ihrem Zuhause entfernen. Aber die Leute hätten die Maßnahmen akzeptiert, sagt Primor. "Die Menschen haben Verständnis. Die meisten Menschen machen keine Schwierigkeiten", so Primor. Höchstens bei den Ultrareligiösen gebe es hin und wieder Widerstände.

Gantz und Netanjahu - ein unvermeidbares Team?

Auch die politische Situation im Lande ist weiter unstabil. Erst im März haben die Israelis zum dritten Mal innerhalb eines Jahres ein neues Parlament gewählt. Doch einen klaren Sieger gab es nicht. Inzwischen verhandelt Ex-Militärchef Benny Gantz mit Benjamin Netanjahu. Primor sagt: “Ich denke, das wird was werden, aus dem einfachen Grund, weil die beiden keine Alternative haben.” Beide seien aufeinander angewiesen, denn keiner von beiden wollte eine weitere Wahl.

"Das kann eine vorübergehende Regierung sein", so Primor. "Aber wir haben eine lange Geschichte mit schwierigen Koalitionen. Und je schwächer die Koaltionen waren, desto länger haben sie gehalten", erinnert sich Primor. In diesen Koalitionen könnten sich die Regierungen wenig erlauben - weder große Widerstände leisten, noch trotziges Verhalten an den Tag legen. "Sie wissen mit dem kleinsten Fehler, zerfällt die Regierung."