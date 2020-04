- Unser neuer Alltag: Wohin mit der ganzen Wut?

Keine Schule, keine Freunde, kein Spielplatz oder Sport: Für viele Familien ist die Corona-Krise ein echter Stresstest. Sozialarbeiterin Sabine Bresche vom Kinderschutzbund Berlin erklärt im Interview, wie Eltern und Kinder jetzt besser mit ihren Gefühlen umgehen können.

Je länger man zusammen sitzt und je mehr Einschränkungen es gibt, desto schneller kann es zu Streitigkeiten kommen. Der erste Schritt sei es, zu merken: "Bei mir schaukelt sich gerade was hoch", so Bresche.

Wut nicht unterdrücken

Wenn es zu akuten Wutanfällen komme, solle ein Streit unterbrochen werden. "Vielleicht gibt es die Möglichkeit, auf den Balkon zu gehen, Musik zu hören oder anderweitig auf Distanz zu gehen, um nicht in eine Streit-Spirale zu kommen", sagt die Sozialarbeiterin.

Das heiße aber nicht, dass Erwachsene ihre Wut unterdrücken müssten. Bresche: "Wir müssen uns gegenseitig das Recht geben, dass jeder wütend sein darf, aber auch zusammen vereinbaren: Das heißt nicht, dass ich jemand anderen verletzen darf." Es sei wichtig, auch in der Familie zu besprechen, was für jede und jeden in Konfliktsituationen am besten helfen könne. Erfolgversprechend sei es meist, mit Ich-Botschaften zu beschreiben, was einen persönlich in einer bestimmten Situation wütend mache.