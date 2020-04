- Psychologin rät: "Ein Smiley kann vieles entschärfen"

Wo es möglich ist, setzen Unternehmen derzeit auf Arbeit im Home Office. Doch es gibt gerade bei der Kommunikation untereinander immer wieder Tücken. Psychologin und Beraterin Nicole Wronski gibt Tipps, wie man typische Probleme umgeht.

Es sei ratsam, so Wronski, mit dem eigenen Team vorab eine Art Inventur zu betreiben: Was haben wir, was brauchen wir noch, um gut auf Distanz zu kommunizieren? Was brauchen wir nicht, was könnte unser Hauptkanal werden? Damit entschlanke mal Kommunikationssysteme, erhalte nicht alles doppelt und dreifach mitgeteilt, so die Expertin.

"Je emotionaler das Thema, desto direkter die Aussprache"

Bei der Wahl der Kommunikationsmittel ließe sich unterscheiden zum einen in synchrone Kommunikation - die Gesprächspartner nehmen wie bei einem Telefonat gleichzeitig teil - und asynchroner Kommunikation - die Kommunikation ist zeitversetzt wie bei E-Mail und Messenger-Diensten. Wronski rät: Je emotionaler ein Thema ist, desto synchroner muss die Kommunikation erfolgen. Das Telefon sei hier gut geeignet, im Video-Anruf würden auch Mimik, Gestik und Tonalität übertragen. "Je mehr ich davon habe, desto eher vermeide ich Missverständnisse", so die Psychologin, die auch das Unternehmen Black Boat berät. Auch vor Emojis in der schriftlichen Kommunikation mit bereits vertrauten Kolleg*innen sollte man sich nicht scheuen, so Wronski. Damit ließe sich eine Botschaft durchaus entschärfen oder Missverständnisse vermeiden.

Regeln für Kommunikation vorab festlegen

Es sei auch ratsam, so die Fachfrau, dass man vorab Regeln zur Kommunikation innerhalb der gewählten Kommunikationskanäle festlege. Dies sei wichtig, um auch Vereinbarungen zu haben, was die erwartete Reaktionszeit betrifft.