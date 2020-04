- "Corona-Krise schont das Klima nur kurzfristig"

Die Corona-Krise sei nicht unbedingt ein Segen für das Klima, so Luderer. Zwar gibt es weniger Verkehr und damit weniger Stickoxide in der Luft; auch der Stromverbrauch der Industrie ging zurück. "Aber das sind sehr kurzfristige Effekte." Wenn die Wirtschaft derart radikal heruntergefahren werde, sei dies "schlechter Klimaschutz", so der Physiker. Es komme wohl zu einem Boomerang-Effekt, wenn die Krise vorbei ist und alles wieder auf Normalbetrieb läuft, so Luderer.

Klimaschutz als Wirtschaftsmotor für die Zeit nach Corona?

"Guter Klimaschutz" hingegen, so der Wissenschaftler, sei es, Emissionen von der wirtschaftlichen Entwicklung zu entkoppeln. Grünes Wachstum bedeute Wohlstand und Klimaschutz in einem. Aber auch eine CO2-Steuer könne dazu animieren, wirtschaftliches Handeln stärker in Richtung Ökologie zu lenken. Nicht zuletzt könnten Klimaschutzmaßnahmen wie Gebäudesanierung oder Ausbau erneuerbarer Energien auch Impuls für Wirtschaftsfelder nach der Corona-Krise sein.