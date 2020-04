- Zu wenig Helfer, zu viel Sonne: Spargelernte in Gefahr

Der Spargelanstich in Beelitz steht unmittelbar bevor. Doch das Coronavirus trifft auch die Spargelbranche hart: Erntehelfer fehlen und Spargelrestaurants müssen geschlossen blieben. Spargel to go ist dabei nur ein schwacher Trost, sagt Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Beelitzer Spargelvereins.

Trotz Coronakrise steht die Spargelarbeit nicht still. Denn jetzt beginnt die Spargelzeit. Doch das stellt die Spargelhöfe in Zeiten der Coronakrise vor große Herausforderungen. Die Ernte solle trotz der härteren Bedingungen eingefahren werden, sagt Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Beelitzer Spargelvereins, im Interview.

Doch aufgrund der Grenzschließungen bleiben in diesem Jahr die Erntehelfer aus. Zwar wurden Maßnahmen getroffen, nach denen Helfer aus EU-Staaten nach Deutschland einreisen dürfen, um bei der Ernte zu helfen, doch darin sieht Jakobs nicht unbedingt eine Entlastung. Er befürchtet: Länder wie Bayern und Baden-Württemberg könnten die Kontingente der erlaubten Erntehelfer aus dem Ausland bereits alleine ausschöpfen.

"Spargel wird durch die Decke gehen"

Es gebe, aber auch zahlreiche Bewerbungen von Freiwilligen aus der Region, so Jakobs. Dennoch sei die Ernte in diesem Jahr eine Herausforderung. "Im Moment schaffen wir das", sagt er. Doch das Wetter sei ideal für das Wachstum: "Der Spargel wird durch die Decke schießen." Zweidrittel der benötigen Erntehelfer seien zwar an Bord, sollte es aber so warm bleiben wie jetzt, dann seien mehr Kräfte notwendig.

Auch die Schließung der Spargelrestaurants sei ein harter Schlag für die Branche. Zwar seien die Hofläden dadurch, um so beliebter, doch die Einnahmen der Restaurants könnten damit nicht erreicht werden: "Spargel to go ist eine kleine Alternative zu den Restaurants, ein schwacher Trost", so Jakobs.