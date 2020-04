imageBROKER/picture alliance/dpa Bild: imageBROKER/picture alliance/dpa

Di 07.04.2020

- Europapolitiker: Euro-Bonds sind Zeichen von Solidarität

Die EU-Finanzminister beraten am Dienstag über Finanzhilfen in der Corona-Krise. Der Grünen-Europapolitiker Sven Giegold plädiert für Euro-Bonds, denn in einer unverschuldeten Pandemie müsse man sich in Europa solidarisch zeigen.