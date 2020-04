- Berlin zahlt Prämien: 150 Euro Corona-Bonus

Berlin wird für Beschäftigte in den landeseigenen Krankenhäusern während der Corona-Krise Prämien zahlen. Mitarbeiter*innen von Vivantes und der Charité sollen 150 Euro extra erhalten, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) im Interview.

Seit Wochen breitet sich das Coronavirus immer weiter aus. Auch in der Hauptstadt kommen die Krankenhäuser, Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger an ihre Grenzen und kämpfen gegen die schnelle Ausbreitung an. Nun sollen sie eine Prämie bekommen - 150 Euro extra sollen an die Mitarbeiter*innen gehen, vorerst allerdings nur an Vivantes- und die Charité-Angestellte, wie der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, im Interview ankündigte.

Es sei eine kleine Wertschätzung, sagte der SPD-Politiker. "Es ist gut, dass man nicht nur Danke sagt." Die Prämie wird demnach nicht nur an Pfleger*innen gezahlt, sondern auch an Ärzt*innen oder Reinigungskräfte. Sie soll von April bis Juni fließen und vor allem denen zugutekommen, die Patient*innen versorgen.

Bisher gelten die Prämien nur für Vivantes- und Charité-Mitarbeiter. "Wir gucken aber, was wir darüber hinaus für die Landesbeschäftigten machen können und für diejenigen, die dann auch bei privaten Unternehmen solche Zahlungen bekommen." Schon jetzt würden hier aber auch die entsprechenden Initiativen des Bundes greifen.