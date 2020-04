- "Uns wird bewusst, wie wichtig wir füreinander sind"

Ostern steht an, für viele Menschen sind die freien Tage auch ein Fest der Familie – doch in diesem Jahr wird alles anders laufen. Wir sprechen mit der Paar- und Familientherapeutin Cornelia Emunds darüber, wie die Corona-Krise unsere Beziehungen verändert.

So schwierig für viele die Corona-Krise auch sei – sie zeige auch, wie sehr wir uns gegenseitig bräuchten, sagte die Therapeutin. Ganz praktisch sei es dennoch möglich, über Videotelefonie wie Skype, Zoom oder Facetime miteinander in Kontakt zu bleiben. Gerade mit jüngeren Kindern könne man auch ein spezielles Ostergeschenk für die Großeltern basteln – zum Beispiel eines, das ein besonderes Erlebnis mit den Großeltern wachrufe, so die Expertin. Ebenso solle man nach Möglichkeit Oma und Opa mehr mit einbeziehen, sagte Emunds. Sie müssten nicht nur passiv sein und geschont werden, sondern könnten die Zeit mit den Enkelkindern ebenfalls mitgestalten.

Wut und Streit in Corona-Zeiten – Bewegung und Strukturen helfen

Streitigkeiten und Groll sind auch Teil der Corona-Krise und wie Familien und Paare sie durchleben. Doch es reiche manchmal schon, dass man vor einer verbalen Eskalation aufstehe und sich bewege – damit ließe sich der erste Wutimpuls abfangen, so Emunds. Wut sei auch ein Ausdruck von Ohnmacht und aus dieser könne man sich lösen. Regeln und Strukturen, wie der Tag laufen sollte, helfen zudem, Konflikte zu lindern, sagte die Therapeutin. Genauso könne man Gesprächsetikette einhalten, denn das mache ein Gespräch respektvoller – beispielsweise Augenkontakt suchen und andere ausreden zu lassen.